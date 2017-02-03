Олег Яровинский: "Панченко? Без комментариев"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский отказался говорить о возможности перехода нападающего Кирилла Панченко в "Локомотив". Ранее "СЭ" сообщал, что "Динамо", за которое выступает форвард, должно определиться, выкупать ли его или нет. Цена вопроса - около 1,7 миллиона евро. Выкупив Панченко у армейцев, бело-голубые затем могут его продать железнодорожникам.

- На первый сбор на просмотр приезжал молодой африканский форвард Джафар. Почему не подошел? - вопрос Яровинскому.

- Появление на сборе таких футболистов, как Джафар, возможно, потому что у нас сейчас с основой работают много молодых ребят. И Жамалетдинов, и Олейников, и Кучаев, и Хосонов - все соответствуют уровню тренировок. Что уже приятно и хорошо.

- Как восприняли Селюка: "Лучше подписать Джафара, чем Луиза Адриану"?

- Дело в том, что Селюк, который общается с прессой, и настоящий Селюк - это два разных человека. Поэтому я бы не хотел дискутировать с ним, появляющемся на страницах газет и сайтах.

- Какова вероятность, что Кирилл Панченко перейдет этой зимой в "Локомотив"?

- По этому поводу не хотел бы сейчас ничего комментировать.

- А он может сейчас вернуться в ЦСКА?

- Тоже - без комментариев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Олега Яровинского