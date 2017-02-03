Олег Яровинский: "Не могу гарантировать, что Оланаре или Витинью забьют 5 голов"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подчеркнул, что клуб нормальной расстался с нападающим Ласина Траоре. Форвард, права на которого принадлежат "Монако", зимой перешел в хихонский "Спортинг". За армейцев в чемпионате России футболист провел 14 матчей и забил пять голов.

- Сейчас вы не можете гарантировать, что Оланаре и Витинью в оставшихся 13 турах забьют больше пять голов или столько же? - вопрос Яровинскому.

– Гарантировать ничего не возможно. Это футбол. Просто складывается забавная ситуация.

– Какая?

– Когда Траоре находился в ЦСКА, все говорили: зачем вы его взяли, какой кошмар! Теперь ивуариец ушел, и вы спрашиваете, забьют ли Оланаре или Витинью столько же. В нашем виде спорта нельзя ничего гарантировать. В любом случае, хочу пожелать Траоре удачи и поблагодарить его за то время, которое он провел у нас. Конечно, Ласина заслуживал определенной критики, но не такой огульной и бессердечной, которой он подвергался.

– Как вы с ним простились?

– Мы с ним поговорили. Поблагодарили и его, и агента Дмитрия Селюка, который до последнего искал ему варианты и в итоге возник хихонский "Спортинг". С Траоре нормально расстались, пожали друг другу руки.

– То есть никакой обиды с его стороны не почувствовали?

– Вы знаете, не думаю, что Траоре считает меня своим лучшим другом. На мой взгляд, мы расстались как профессионалы и джентльмены. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Олега Яровинского