Олег Яровинский: "Не готов заявлять, что ЦСКА ищет исполнителя на фланг"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский уверен, что на данный момент клуб обладает достаточным количеством атакующих игроков. По его словам, на данный момент нельзя с уверенностью сказать о том, что армейцы находятся в поисках футболиста, который бы занял место на флангах.

– На первом сборе в интервью "СЭ" вы сказали, что ЦСКА ищет нападающего. Как минимум, одного. Клуб подписал Оланаре. Программа-максимум по-прежнему не выполнена? - вопрос Яровинскому.

– У нас на данный момент на позицию двух форвардов претендуют Оланаре, Витинью, Чалов, Жамалетдинов и Ионов. Считаю, этого более чем достаточно.

– А будете ли усиливать другие позиции? Некоторые считают, что ЦСКА нужен левый бровочник.

– Дело в том, что сейчас существует много всяких мнений, кто на самом деле нужен ЦСКА. в данном случае могу сказать одно. Селекция в нашем клубе никогда не прекращается. Не готов заявлять, что ищем исполнителя на левый или правый фланг.

– Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом. Выходит, держите марку?

– Наверное, эту сделку можно назвать нашим фирменным стилем. Старались провести трансфер максимально комфортно для себя.

– А как это удалось? У него же оставался год контракта с китайским клубом?

– Знаете, это плод усилий большого количества людей. Не могу раскрывать всех наших секретов. Плюс, у нас были определенные обязательства перед Аароном. Не забывайте, что травму он получил в нашей команде. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Олега Яровинского