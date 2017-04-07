Олег Яровинский: "На уровне премьер-лиги Панченко сможет очень хорошо выступать"

Начальником селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский в интервью Bobsoccer сообщил, что молодые игроки клуба пользуются большим спросом. По его словам, армейцы не спешат с ними расставаться.

– Кирилл Панченко по окончанию аренды переходит в "Динамо" на постоянной основе.

– Все верно. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему успеха. Кирилл удачно играет за "Динамо", я уверен, что и на уровне премьер-лиги он также сможет очень хорошо выступать. Мы, в свою очередь, будем искренне за него переживать.

– А от российских клубов на молодых армейцев есть предложения?

– Есть, причем очень много. Мы, однако, не считаем целесообразным отдавать ребят. Они играют, развиваются. Случается, нас критикуют, за то, что отправляем футболистов в аренду. Хочется заметить: мы отдаем их в нужное время, и только туда, где игроки смогут получать регулярную практику, доказывая свою состоятельность. В данный момент мы полагаем, что лидерам молодежки лучше всего прогрессировать, постоянно работая с главной командой. А как сложится их карьера в дальнейшем, зависит только от самих ребят.

– Молодежная команда ЦСКА отлично выступила в Юношеской Лиге УЕФА, пробилась в восьмерку сильнейших команд Европы. Западные клубы в связи с этим обозначили интерес к кому-либо из армейских дублеров?

– Начнем с того, что лидеры молодежной команды на постоянной основе привлекаются к работе с основным составом. ЦСКА максимально доверяет своей молодежи. Предложения из-за рубежа? Пока не поступали, но это легко объяснить – европейские клубы настороженно относятся к российским футболистам. А к молодым российским футболистам – тем более. К сожалению, есть неудачные примеры того, как отечественные игроки пытались проявить себя на Западе.