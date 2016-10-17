19:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Яровинский: "Муса еще станет игроком "старта" "Лестера"

0
0
0

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал появившуюся в иностранных СМИ информацию о том, что зимой нападающий "Лестера" Ахмед Муса может вернуться в армейский клуб.

– ЦСКА рассматривает возможность взять Мусу в аренду зимой?

– Вы знаете, некорректно обсуждать эту тему. Мы в ЦСКА все очень любим Мусу. Он долгое время был ведущим футболистом нашей команды. Но сейчас у него контракт с "Лестером". И то, что пишут иностранные СМИ, не совсем то, что думают о Мусе в "Лестере".

– А у вас есть объяснение, почему Муса пока не заиграл в Англии?

– Мы за него искренне переживаем и болеем, но комментировать коллег и тем более чужой клуб, я считаю, неправильно. Я уверен, что Муса еще завоюет место в стартовом составе "Лестера". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ