Олег Яровинский: "ЦСКА рассчитывает на Макарова после его возвращения из "Тосно"

ЦСКА не собирается продавать полузащитника Александра Макарова. Об этом сообщил спортивный директор столичного клуба Олег Яровинский. 20-летний футболист является воспитанником армейцев и в данный момент арендован "Тосно".

– Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало, – цитирует ТАСС Яровинского. – До конца сезона игрок находится в "Тосно", а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой. Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы, безусловно, рассчитываем на Сашу.

Напомним, что Макаров в составе сборной России до 17 лет выигрывал чемпионат Европы в 2013 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах первенства ФНЛ, забив два гола. Также он дважды выходил на поле в Кубке России. В марте хавбек вызывался в молодежную сборную.