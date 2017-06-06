Олег Яровинский: "ЦСКА продолжает переговоры с Тошичем"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Зораном Тошичем. У серба закончился контракт с армейцами, но нового соглашения он до сих пор не подписал.

– По Тошичу могу сказать только одно. Мы продолжаем вести с ним переговоры, – отметил Яровинский. – Когда наступит окончательная ясность? Пока я вам сказать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Тошичу предложили новый контракт на год на новых условиях. В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 24 матча в чемпионате России, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.