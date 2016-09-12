Олег Власов: "Кержаков - прирожденный бомбардир, а Аршавин - футболист десятилетия"

Полузащитник "Арсенала" Олег Власов в интервью пресс-службе тульского клуба подчеркнул, что ему приятно вспомнить период, когда он выступал за "Зенит". По словам хавбека, он не смог стать игроком основы петербуржцев из-за недостатка стабильности и игрового времени.

- Давайте начнем с зенитовского периода вашей карьеры. Вам было всего 18 лет, когда состоялся дебют в премьер-лиге.

- Приятно вспомнить. В юные годы удалось проявить себя, показать неплохую игру для того возраста, играть рядом с такими футболистами, как Аршавин, Кержаков, Радимов, Спивак. Это мне многое дало на будущее, рад, что провел в родном клубе три с половиной года. В то же время я не могу брать за основу карьеры "Зенит", потому что не стал футболистом стартового состава, требовалось играть больше и стабильнее.

- Аршавин и Кержаков - знаковые фигуры отечественного футбола в новом веке.

- Мы тогда хорошо общались. Если сейчас встречаемся, всегда рады видеть друг друга. Андрей и Саша большие мастера, если брать конкретно, то Кержаков - прирожденный бомбардир, может все индивидуально исполнить. А насчет Аршавина соглашусь с мнением, что он футболист десятилетия, уникальный игрок в плане мышления. Как он разворачивает атаку, дает передачу и так далее. Тем более, я наблюдал это каждый день на тренировках.

- Тринадцать лет назад в составе сине-бело-голубых вы выиграли серебро чемпионата России.

- Любой мальчишка в Питере мечтает играть в "Зените". Сам я из Ленинградской области, родился в поселке Приладожский. Моя мечта сбылась, да еще стал призером чемпионата страны. В серебряном сезоне провел 13 матчей. Это на всю жизнь.

Мы, молодые игроки, попали в "Зенит", когда он не слишком уверенно выступал в первом круге. Главный тренер Петржела подтянул молодежь - Диму Макарова, Андрея Николаева, Костю Лобова, Максима Астафьева, меня. Это не считая Радимова, Кержакова, Аршавина и уже освоившихся в команде Быстрова и Денисова. То есть питерских ребят играло много в "Зените". Сейчас вспоминаю, и даже не верится, что было так здорово. Чешскому тренеру удалось нас объединить, мы шли от игры к игре, набирали очки и в итоговой таблице уступили только ЦСКА.