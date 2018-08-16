Олег Терехин: "Уход Смолова не сильно скажется на атаке "Краснодара"

Бывший форвард "Локомотива" и "Динамо" Олег Терехин сделал комплимент "Краснодару", а также отметил, что уход Федора Смолова не сильно скажется на атаке команды.



– Сейчас краснодарская команда хорошо выглядит физически и способна дожимать соперников в концовках встреч, – приводят "Известия" слова Терехина. – С учетом того, что в середине недели красно-белые затратили немало сил в матче Лиги чемпионов, им будет очень тяжело в этой игре. Тем более, "Краснодар" проводит первый матч сезона на своем стадионе – поддержка болельщиков и атмосфера на арене будет на его стороне. К тому же у команды четко поставлена игра на переднем крае, которая сохраняется независимо от персоналий. Поэтому даже уход Смолова не особо скажется на атакующих действиях "быков".