Олег Соколов: "Сонг не пытался сыграть в мяч, поэтому и получил вторую желтую карточку"

Главный арбитр матча 30-го тура чемпионата России "Амкар" - "Рубин" (1:2) Олег Соколов объяснил, почему показал полузащитнику казанцев Александру Сонгу красную карточку. Игрок на 84-й минуте сфолил на Бранко Йовичиче, за что получил вторую желтую карточку.

– Игрок "Рубина" не пытается играть в мяч, идет в нападающего, мяч находится не на игровом расстоянии, - сказал Соколов в эфире телеканала "Наш футбол". - Его действия - прервать атаку, а не сыграть в мяч, поэтому и получил желтую карточку. Кроме того, он не только бьет по ногам, но и толкает соперника руками.

За что Соколов удалил игрока "Рубина"?