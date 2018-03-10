Олег Шатов: "В "Краснодаре" меня все устраивает"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов после матча 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0), отметил, что его команда была ближе к победе, чем соперник. Хавбек перешел в кубанский клуб из "Зенита" этой зимой, встреча с бело-голубыми стала для него второй в новой команде.

– Не будем все списывать на погоду. Было непросто, снег, поле, – сказал Шатов. – "Динамо" не давало нам показывать свою игру, но я считаю, что по сумме двух таймов мы были ближе к победе. Был момент, когда попали в штангу, еще какие-то неплохие подходы.

– Активная игра в концовке матча связана с выходом Вандерсона?

– Ну да. Он хорошо вышел на замену, усилил игру. Это индивидуально очень сильный футболист, который обыгрывает соперника один в один. Думаю, сегодня он справился со своей задачей. У него был хороший момент и если бы забил – было бы вообще шикарно.

– По ощущениям, уже вливаетесь с коллектив?

– Ну да. Все хорошо. Меня устраивает. Обидно, что сегодня не выиграли и не взяли три очка. Будем двигаться дальше. Ничего страшного не случилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)