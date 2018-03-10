Олег Шатов: "Самое главное - приносить пользу команде"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов после матча 22-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0), отметил, что комфортно себя чувствует на новой позиции. Хавбек также добавил, что его команда потеряла два очка.

– В "Зените" вас привыкли видеть ближе к бровке. Сегодня вы играли в центре. Как к этой роли привыкаете?

– Я чувствую себя на этой позиции комфортно. А делать выводы по моей игре будут другие люди, которые в этом разбираются. А я получаю удовольствие. Самое главное – приносить пользу команде.

– Все-таки эта ничья больше потеря двух очков?

– Да, это потеря двух очков.

– А как оцениваете свою форму?

– Если хватило на девяносто минут, значит, мои кондиции более-менее, но хотелось бы лучше. Будем стремиться. Есть матчи и тренировочный процесс, за счет которого будем набирать форму и надеюсь, что к самым важным встречам мы подойдем в максимальной физической готовности. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)