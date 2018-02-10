21:27 | Футбол — РФПЛ

Олег Шатов: "Получаю удовольствие от футбола "Краснодара"

4

Новичок "Краснодара" Олег Шатов после товарищеского матча с "Хэбэй Чайна Форчун" (7:1) в интервью пресс-службе клуба на канале в YouTube признал, что ему не удалось полностью выполнить установку тренерского штаба. Хавбек, арендованный "быками" у "Зенита" до конца сезона, вышел на поле на 59-й минуте игры при счете 5:0 в пользу его команды, а в концовке встречи отметился первым голом за краснодарцев.

 
Сегодня. Марбелья. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Хэбэй&quot; - 7:1. Новичок &quot;быков&quot; Олег ШАТОВ.Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова. Как "Краснодар" разгромил Пеллегрини

- Хорошая игра. Самое главное - мы добились результата, выиграли, - сказал Шатов. - Показали, считаю, хороший и комбинационный футбол. Создали много моментов. Действовали так, как говорил тренерский штаб на установке. Я думаю, ребята это выполнили сегодня и получили удовольствие от игры. Все молодцы!

- Насколько сложно, или наоборот легко, выходить на замену, когда команда крупно ведет в счете?

- Вообще на замену всегда непросто выходить, но я получил установку тренерского штаба - обострить игру, действовать вперед, в атаку. Что я и старался делать. В каких-то моментах получалось, в каких-то - нет. Потихоньку вливаюсь в коллектив, в командную игру. Думаю, все должно получиться.

Мне очень нравится тот футбол, который демонстрирует команда. Я действительно получаю удовольствие в этом футболе.

- Несмотря на рикошет, ваш гол со штрафного с трибуны смотрелся достаточно красиво.

- (смеется) Как говорится, гол не пахнет. Хорошо, что получилось отличиться во втором матче за новую команду. Буду надеяться, что продолжу в том же духе. Главное - приносить пользу команде. Не важно, голами, передачами или просто хорошей работой на футбольном поле.

4
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Старый болельщик Динамо

А как станок то ? Получаешь удовольствие в Краснодаре перебежчик!

22:28

Доктор_Хряк

ВВаще, когда деревня говорит, это забавно)))))

22:04

Доктор_Хряк

Удовольствие, это те когда зарплату тыщ 20 рублей получишь, как в РОССИИ в среднем ))) Уверен, ты просто помрёшь от счастья )))))

22:02

Андрей Троцкийй

С детства мечтал играть за Краснодар?

21:40

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!