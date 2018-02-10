Олег Шатов: "Получаю удовольствие от футбола "Краснодара"

Новичок "Краснодара" Олег Шатов после товарищеского матча с "Хэбэй Чайна Форчун" (7:1) в интервью пресс-службе клуба на канале в YouTube признал, что ему не удалось полностью выполнить установку тренерского штаба. Хавбек, арендованный "быками" у "Зенита" до конца сезона, вышел на поле на 59-й минуте игры при счете 5:0 в пользу его команды, а в концовке встречи отметился первым голом за краснодарцев.

- Хорошая игра. Самое главное - мы добились результата, выиграли, - сказал Шатов. - Показали, считаю, хороший и комбинационный футбол. Создали много моментов. Действовали так, как говорил тренерский штаб на установке. Я думаю, ребята это выполнили сегодня и получили удовольствие от игры. Все молодцы!

- Насколько сложно, или наоборот легко, выходить на замену, когда команда крупно ведет в счете?

- Вообще на замену всегда непросто выходить, но я получил установку тренерского штаба - обострить игру, действовать вперед, в атаку. Что я и старался делать. В каких-то моментах получалось, в каких-то - нет. Потихоньку вливаюсь в коллектив, в командную игру. Думаю, все должно получиться.

Мне очень нравится тот футбол, который демонстрирует команда. Я действительно получаю удовольствие в этом футболе.

- Несмотря на рикошет, ваш гол со штрафного с трибуны смотрелся достаточно красиво.

- (смеется) Как говорится, гол не пахнет. Хорошо, что получилось отличиться во втором матче за новую команду. Буду надеяться, что продолжу в том же духе. Главное - приносить пользу команде. Не важно, голами, передачами или просто хорошей работой на футбольном поле.