Олег Шатов: "Наверное, это был самый долгий день в моей жизни"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов после победы над "Ростовом" (3:1) в матче 21-го тура премьер-лиги рассказал о дебютном матче за клуб Сергея Галицкого. Он подчеркнул, что доволен как игрой команды, так и своей собственной.



- У меня было долгое ожидание этого матча, - улыбнулся Шатов. - Наверное, это был самый долгий день в моей жизни. Прокручивал много моментов в голове, как все это будет выглядеть. Я благодарен своим партнерам по команде, потому что мой дебютный матч выдался удачным для нас - мы победили, показали хороший футбол при заполненном стадионе. Я получил истинное удовольствие от футбола - как от продемонстрированного командой, так и от своего собственного. Поэтому нынешний вечер ничто не может испортить. (Улыбается).



- Были ли во время матча такие моменты, когда возникали нервы?



- Единственное, чувствовалось, что еще не хватает игрового тонуса. Два месяца без официальных матчей не могли пройти бесследно, поэтому было тяжело физически. В этом плане тяжело подготовиться идеально на сборах, чтобы ты мог 90 минут отбегать на одной скорости, но самое главное, что мы достигли результата. У нас осталось 9 туров впереди. Задача - побеждать в каждом матче. Что будет - увидим в конце сезона.



- Насколько вообще тяжелый соперник "Ростов"?



- С "Ростовом", как вы знаете, южное дерби. Я смотрел последний матч на базе, у нас его показывали по телевизору. Все матчи были сложными - 2:1, 1:1, 0:0. И матч с нами - не исключение, потому что мы реализовали свои моменты и заслуженно победили. (Екатерина ПОТАПОВА)