03:20 | Футбол — РПЛ

Олег Шатов: "Мозг команды? У меня другие задачи от тренеров"

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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в интервью "СЭ" отметил, что не является мозгом команды. У хавбека другие задачи на поле.

– Перед стартом сезона Геннадий Орлов выразил мнение, что именно вы способны стать мозгом команды, плеймейкером, своеобразным Аршавиным "Зенита". Готовы к этой роли?

– Не знаю. У меня немного другие задачи на поле от тренерского штаба. Я не могу сказать, что являюсь каким-то мозгом и так далее. Просто выхожу и стараюсь качественно делать свою работу. (Виталий Айрапетов)

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