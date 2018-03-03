Олег Шатов: "Мое шестое чувство подсказало, что именно в "Краснодаре" я реанимирую свою карьеру"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов после матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" (3:1) отметил, что счастлив в новой команде. Игрок "Зенита" сегодня дебютировал в составе "быков".

- "Краснодар" - это та команда, в которой вам удобно играть?



- Я счастлив тогда, когда играю. Я - футболист, это моя профессия. Конечно, когда я нахожусь на замене или по каким-то другим причинам не выхожу на поле, меня это злит, мне это не нравится, и неважно, какая это команда - "Урал", "Анжи", "Зенит", "Краснодар". Просто если я играю, получаю место в стартовом составе, то я счастлив. А если нахожусь на замене, как уже сказал, по каким-то причинам не попадаю в состав или даже в заявку, то это меня злит и расстраивает. Но я никогда не опускал руки, знал, что у меня все получится. Я хотел прийти именно в "Краснодар". Мое шестое чувство подсказало, что именно здесь я - как многие говорят, но мне не нравится это слово - реанимирую свою карьеру. Хотя я никуда не пропадал, я был все тем же Олегом Шатовым, просто я такой футболист, которому нужно немножко доверия, времени. Я полностью уверен в своих силах, в партнерах, поэтому все получится.



- Вас полностью устраивает позиция, на которой вы выступали в матче против "Ростова"?



- Не в моих правилах диктовать условия. Мне доверили эту позицию, и я на ней чувствовал себя комфортно. Я знал, какие задачи тренерский штаб поставил на эту игру, и выходил с мыслью выполнить те задачи, которые передо мной стоят, не обращая внимания на ту позицию, где играю.



- Черно-зеленый - хороший цвет?



- (Улыбается.) Мне нравится.

- Шалимов на пресс-конференции сказал, что ваше появление придало команде уверенности. Как оцените это и что скажете о коллективе?

- Думаю, команда и до этого была уверена, показывала хороший футбол. Приятно, что тренер так обо мне отзывается, я буду стараться не подвести его. Если он мне доверяет, то я отдам все силы на поле.



- Перед матчем в Санкт-Петербурге Роберто Манчини вышел в одних спортивных трусах при -12 позвать болельщиков на игру. Как вы отреагировали, когда это увидели?



- У меня вообще на него нет реакции. Он - тренер "Зенита", я - игрок "Краснодара". Наши дороги разошлись, поэтому я не считаю нужным что-то комментировать в его адрес.