Олег Шатов: "Краснодар" вышел на меня, когда не взяли на сбор "Зенита"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов отметил, что ему было приятно услышать об интересе со стороны "быков". По словам хавбека, переговоры о переходе начались после того как стало известно, что на сбор с "Зенитом" он не едет.

- "Краснодар" интересовался мной давно, еще когда я выступал за "Урал", - заявил Шатов клубной пресс-службе. - В последний раз это произошло в январе. Когда я узнал, что не лечу на сбор с "Зенитом". На моих агентов вышли представители "Краснодара" и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать.

У меня уже есть семья. Конечно, принимал решение вместе с отцом, с женой. Все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере. Знаю многих ребят по молодежным сборным, по национальной. Играл со Смоловым, в молодежке - с Крицюком и Петровым. Знаю Газинского, Шишкина, Янбаева. В общем, многих ребят.

Краснодар? Знаю, что это южный город с хорошей погодой. Но раньше достопримечательностей я не видел, когда приезжал сюда. Время было занято стадионом, отелями. Думаю, будет достаточно времени, чтобы познакомиться с городом.

Напомним, "Краснодар" арендовал футболиста у "Зенита" до конца текущего сезона с правом выкупа. В этом сезоне Шатов принял участие в 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.