Олег Шатов: "Краснодар" готов был выкупить мой трансфер, но я принял решение вернуться"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал "СЭ" информацию, что "Краснодар" не стал активировать опцию его выкупа у клуба из Санкт-Петербурга.

- Был немного удивлен такой трактовкой. Напротив, "Краснодар" очень хотел , чтобы я остался и делал предложение, - сказал Шатов. - Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург. (Вячеслав КОРОТКИН)

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