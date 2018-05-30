19:37 | Футбол — РФПЛ

Олег Шатов: "Краснодар" готов был выкупить мой трансфер, но я принял решение вернуться"

Олег ШАТОВ. Фото Фото - Александр ФЕДОРОВ, "СЭ", "СЭ"
Олег ШАТОВ. Фото Фото - Александр ФЕДОРОВ, "СЭ", "СЭ"
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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал "СЭ" информацию, что "Краснодар" не стал активировать опцию его выкупа у клуба из Санкт-Петербурга.

- Был немного удивлен  такой трактовкой. Напротив, "Краснодар" очень хотел , чтобы я остался и делал предложение, - сказал Шатов. - Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Russellmoto

Ну и зря.......

20:03

jeltaagazetenka

правильно слабый хрустальный игрок который выложился лишь против бывших да и плакса в команде не нужен пусть с семаком дестабилизует проект дальше.

20:01

баламошка

Раз он такой тупой, то туда ему и дорога.

19:53

biggp1

посмотришь,как тебя встретят,придурок

19:42

shpasic

вот смеху-то будет, если Семак его выгонит))

19:41

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