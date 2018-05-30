Олег Шатов: "Краснодар" готов был выкупить мой трансфер, но я принял решение вернуться"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал "СЭ" информацию, что "Краснодар" не стал активировать опцию его выкупа у клуба из Санкт-Петербурга.
- Был немного удивлен такой трактовкой. Напротив, "Краснодар" очень хотел , чтобы я остался и делал предложение, - сказал Шатов. - Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург. (Вячеслав КОРОТКИН)
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Russellmoto
Ну и зря.......
20:03
jeltaagazetenka
правильно слабый хрустальный игрок который выложился лишь против бывших да и плакса в команде не нужен пусть с семаком дестабилизует проект дальше.
20:01
баламошка
Раз он такой тупой, то туда ему и дорога.
19:53
biggp1
посмотришь,как тебя встретят,придурок
19:42
shpasic
вот смеху-то будет, если Семак его выгонит))
19:41