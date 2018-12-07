Олег Шатов: "Готов сыграть 90 минут с "Рубином"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился мнением о предстоящем матче 17 тура Чемпионата России против "Рубина". Футболист отметил, что функциональное состояние позволяет ему провести матч целиком

– Что думаете о нынешнем "Рубине"? Какие впечатления от игры первого круга?

– У команды есть свой стиль. Они играют компактно, от обороны, оставляя мало пространства между линиями. "Рубин" в основном играет со счетом 1:0. Тем не менее мы должны играть с полной самоотдачей. Хотим порадовать болельщиков в последнем матче перед паузой.

– Как самочувствие, готовы провести на поле 90 минут?

– Все хорошо, тренируюсь и готов играть весь матч, но окончательное решение за главным тренером. (Артем Рябовол)