Олег Шатов: "Есть еще люди, которые верят в сборную"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что болельщики вернутся к сборной России, если команда начнет бороться за страну и начнет показывать результат. На чемпионате Европы-2016 российская команда заняла последнее место в группе В, набрав одно очко. На чемпионате мира-2014 сборная стала третьей, набрав два очка.

– Для начала нужно попасть в окончательный список сборной, ведь пришел новый тренер и у него свои взгляды на футбол, – сказал в эфире "Зенит-ТВ" Шатов. – Цель одна - после неудачных выступлений на чемпионатах мира и Европы... Есть еще люди, которые верят в сборную. Кто-то отвернулся от нас, кто-то в полупозиции. Но есть люди, которые верят в нас, и их поддержка сильна. Хочется показать хороший футбол, биться за страну, должны показать себя достойной командой, которая умеет играть в футбол и дает результат. Тогда нам все простят и поймут. И в независимости от результата нас поддержат. Хотелось бы, конечно, ставить максимальные цели – победу. Будем стремиться пройти как можно дальше.