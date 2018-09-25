Олег Шатов: "Если не вызовут в сборную, то не расстроюсь"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в интервью "СЭ" признался, что не расстроится, если не получит вызов в сборную России. Последний раз игрок общался с наставником российской команды Станиславом Черчесовым перед Кубком конфедераций.

– Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России уже в октябре?

– Нет, таких целей я перед собой не ставлю. Если я в какой-то мере буду полезен сборной, то меня вызовут. Если нет, то я не расстроюсь.

– Почему?

– Я уже взрослый человек, мне 28 лет. Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану.

– Когда в последний раз общались со Станиславом Черчесовым?

– Перед Кубком конфедераций. (Виталий Айрапетов)

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