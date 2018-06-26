Олег Шатов: "Если бы Манчини не ушел из "Зенита", остался бы в "Краснодаре"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал о деталях аренды в "Краснодар" во второй половине сезона-2017/18. Хавбек провел в кубанском клубе полгода, после чего вернулся в "Зенит", в котором Сергей Семак сменил Роберто Манчини на посту главного тренера.

– Другие варианты были, но "Зенит" не хотел отпускать куда угодно, а я хотел только в "Краснодар". В команду, в которой буду за что-то бороться, где будет конкуренция. Не хотелось, чтобы я просто пришел в коллектив ниже рангом и играл постоянно. В "Краснодаре" мне никто никаких гарантий не давал. Там мне сразу сказали, что вот, пожалуйста, у тебя есть время, доказывай – и будешь играть. К тому же футбол, который они показывают в последние годы, мне нравится. И я считаю, рано или поздно это даст результат.

– Когда стало понятно, что Манчини уходит, вы сразу поняли, что возвращаетесь?

– Конечно, я думаю, если бы главный тренер оставался, то и смысла возвращаться бы не было. Биться в стену, тем более, уже после отказа... Скорее всего, я бы остался в "Краснодаре". Была сумма выкупа, которую они были готовы заплатить. Но в личной беседе с руководством клуба я сразу признавался, что если в "Зените" произойдут очередные перемены, то я вернусь домой. Потому "Зенит" и Петербург я считаю своим домом. Здесь появилась моя семья, растут мои дети. "Зенит" – мой родной и любимый клуб, и так просто уходить из него не хотелось. И слава богу, что новый шанс и возможность надеть эту майку появились. Я даже когда перед первым товарищеским матчем получил форму, посмотрел на нее и сказал: "Ну вот же! Вот же оно, мое!".