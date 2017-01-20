Олег Шатов: "Эрнани набьет себе шишек и поймет, что такое русский чемпионат"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что все новички клуба смогут быстро влиться в команду, а также отметил, что бразилец Эрнани по стилю игры не похож на экс-полузащитника петербургского клуба Акселя Витселя. В этом сезоне в "Зенит" перешли защитники Сергей Зуйков и Ибрагим Цаллагов, полузащитники Йоан Молло и Эрнани, а также голкипер Андрей Лунев.

- С Цаллаговым я знаком давно, мы играли с ним в молодежной сборной, - сказал в эфире "Зенит-ТВ" Шатов. - Знаю его качества, хороший футболист, который своей игрой и трудолюбием в Самаре доказал, что он может играть в таких сильных командах, как "Зенит". Думаю, все у него получится, потому что он парень с характером, трудолюбивый. Но все будет зависеть от тренера. Молло индивидуально сильный футболист, который тоже хорошо зарекомендовал себя в "Крыльях". Думаю, это однозначное усиление для нашей команды. Сейчас для него главное влиться, понять наш футбол, показать свои сильные качества. Лунев - достаточно хороший вратарь, это показали его игры в первом круге в составе "Уфы". Он составит и так серьезную конкуренцию на этой позиции, ведь у нас есть Лодыгин, Кержаков, Бабурин. Все вратари примерно одинакового уровня. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть в воротах.

Эрнани? Ну, ему будет тяжелее, чем всем остальным. Ведь другие уже играют в нашем чемпионате, и достаточно давно. Он новый игрок, для него это новая культура, он достаточно молодой футболист - 22 года, если я не ошибаюсь. Видна типичная школа бразильцев, хорошая передача, контроль мяча. Он тоже будет прибавлять, потому что игроки с бразильским паспортом очень сильно прогрессируют. То же самое можно сказать и о Жулиану. Когда он приезжал - немногие о нем знали, а теперь про него говорят многие тренеры и селекционеры Европы. Эрнани зарекомендует себя и будет претендовать на попадание в стартовый состав. Мы должны помочь им влиться в команду, хотя я не думаю, что с этим будут проблемы. Все друг другу помогают.

Эрнани похож на Витселя? По мне - они очень разные футболисты. Аксель - это опора и надежность, человек, который никогда не теряет мяч, не любит обострять, атаковать, но ты знаешь, что если отдаешь ему мяч, он сохранит его для команды. Эрнани более нацелен на атаку, он всегда ищет проникающие передачи.