Олег Шатов: "Единственная команда, которая выбыла из борьбы в РФПЛ, - "Локомотив"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что отставание от "Спартака" в турнирной таблице чемпионата России на пять очков не является критичным. Футболист вспомнил, как ЦСКА на финишной прямой отыгрывал большой разрыв в баллах. "Локомотив" занимает 10-е место в таблице и отстает от первой тройки на 9 очков.

– У нас большая мотивация догнать "Спартак", это наш прямой конкурент, – сказал в эфире "Зенит-ТВ" Шатов. – Тем более, что он опережает нас на пять очков. Но я считаю, что это некритичный результат. Можно вспомнить год, когда ЦСКА отыграл 9 или 10 очков, так что все зависит только от нас. Со "Спартаком" у нас будет личная встреча. В этом году борется очень много команд – и "Краснодар", и ЦСКА, как бы тяжело им сейчас ни было, ведь они поменяли тренера. И "Терек" достаточно неплохо играет. Единственная команда, которая как-то выпала из борьбы, так это "Локомотив".

Когда начинаются игры плей-офф в еврокубках, то нужно идти вперед шаг за шагом. У нас сейчас есть "Андерлехт", и задача – пройти эту команду, а дальше будет видно. Не надо смотреть далеко вперед, выбирать себе соперников по сетке, кого мы пройдем, а кого нет. У нас есть четкая задача. Не важно, как, но надо пройти дальше.