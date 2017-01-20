14:51 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Шатов: "Думаю, многие уже забыли про меня из-за травмы"

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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что надеется вернуть утерянные кондиции из-за травмы, а также рассказал, как восстанавливался во время отпуска. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал 6 голевых передач.

– Конечно, было неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но которое не давало мне играть, – сказал в эфире "Зенит-ТВ" Шатов. – Слава богу, что я решился на операцию, сделал ее. Как прошло восстановление? Я много трудился, занимался во время отпуска. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я себя чувствую отлично. Хочу вернуть все те кондиции, которые были у меня до травмы, потому что, думаю, многие уже забыли про меня, про футболиста Шатова. Хорошее быстро забывается. Но ничего, вернемся и повоюем еще.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/42438/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

шатов в команде под 50 человек сможешь будешь нет ........

15:20 20 января

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