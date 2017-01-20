Олег Шатов: "Думаю, многие уже забыли про меня из-за травмы"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что надеется вернуть утерянные кондиции из-за травмы, а также рассказал, как восстанавливался во время отпуска. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал 6 голевых передач.

– Конечно, было неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но которое не давало мне играть, – сказал в эфире "Зенит-ТВ" Шатов. – Слава богу, что я решился на операцию, сделал ее. Как прошло восстановление? Я много трудился, занимался во время отпуска. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я себя чувствую отлично. Хочу вернуть все те кондиции, которые были у меня до травмы, потому что, думаю, многие уже забыли про меня, про футболиста Шатова. Хорошее быстро забывается. Но ничего, вернемся и повоюем еще.