Олег Шатов: "Был уверен: не упустим победу над "Локо"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в интервью "СЭ" признался, что был уверен в победе над "Локомотивом" в 8-м туре чемпионата России после того, как сине-бело-голубые повели в счете 4:1. Итоговый счет - 5:3.

– О чем подумали, когда счет из 4:1 превратился в 4:3?

– Я почему-то был уверен, что "Зенит" не упустит победу. Мы просто не могли даже сыграть вничью c "Локомотивом". Даже не допускал мысли, что гости сравняют счет.

– Потому что "Зенит" был на голову выше соперника?

– В воскресенье "Зенит" действительно оказался сильнее. Это очевидно. Но впереди еще длинная дистанция. Так что в каждом туре нужно доказывать свой класс, уровень. (Виталий Айрапетов)

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