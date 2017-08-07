Олег Романцев: "Зенит" просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что крупный счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5) следствие того, что сине-бело-голубые хорошо воспользовались ошибками красно-белых. Также он отметил, что обеим командам не хватает футболистов, способных вести игру.
– Преимущество "Зенита" полностью соответствует счету?
– Конечно, нет. Хозяева просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил "Спартак". На таком поле важно своевременно поймать любой промах соперника. Кстати, на это были нацелены и москвичи, но "Зенит" действовал очень строго, не давал сделать первый пас и атаковал соперника в момент приема мяча. И в этом, безусловно, превзошел чемпиона.
– Не показалось, что в первые 45 минут на поле было больше скорости, чем мысли? Именно поэтому моментов, созданных благодаря интересным комбинациям, мы практически не увидели?
– По себе знаю, что когда скорость на пределе, игровое мышление отстает. И потом, в составе сегодняшних соперников нет таких умельцев вести игру, какими были Титов и Цымбаларь или Аршавин и Широков. А без таких полузащитников трудно выстраивать осмысленную атаку.
Полностью интервью Романцева //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
andreiwantsev
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02:01
Chibisov
Стаканыч просто мистер очевидность))))Голы это всегда чьи то ошибки и пищевик наошибался на полную авоську,но старый рыбак этого не может признать,а виной тому портвишок залитый с утра))))
01:26
Tribunal Z
Любая свинья никогда не признается что она просто свинья, ей кажется что она самая лучшая.... Романцеву просто в голову не приходит то что на данный момент Зенит просто сильнее, он даже не видит этого, как дальтоник цвета не различает, так Романцев не видит и разницы. Счёт говорит сам за себя, кстати ещё хорошо отскочили,могли и 8 - 1 влететь, мне порой казалось что Зенит просто в концовке пожалел Спартак и не стал добивать
00:58