00:48 | Футбол — РФПЛ

Олег Романцев: "Зенит" просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил "Спартак"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что крупный счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5) следствие того, что сине-бело-голубые хорошо воспользовались ошибками красно-белых. Также он отметил, что обеим командам не хватает футболистов, способных вести игру.

– Преимущество "Зенита" полностью соответствует счету?

– Конечно, нет. Хозяева просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил "Спартак". На таком поле важно своевременно поймать любой промах соперника. Кстати, на это были нацелены и москвичи, но "Зенит" действовал очень строго, не давал сделать первый пас и атаковал соперника в момент приема мяча. И в этом, безусловно, превзошел чемпиона.

– Не показалось, что в первые 45 минут на поле было больше скорости, чем мысли? Именно поэтому моментов, созданных благодаря интересным комбинациям, мы практически не увидели?

– По себе знаю, что когда скорость на пределе, игровое мышление отстает. И потом, в составе сегодняшних соперников нет таких умельцев вести игру, какими были Титов и Цымбаларь или Аршавин и Широков. А без таких полузащитников трудно выстраивать осмысленную атаку.

Полностью интервью Романцева //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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andreiwantsev

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02:01

Chibisov

Стаканыч просто мистер очевидность))))Голы это всегда чьи то ошибки и пищевик наошибался на полную авоську,но старый рыбак этого не может признать,а виной тому портвишок залитый с утра))))

01:26

Tribunal Z

Любая свинья никогда не признается что она просто свинья, ей кажется что она самая лучшая.... Романцеву просто в голову не приходит то что на данный момент Зенит просто сильнее, он даже не видит этого, как дальтоник цвета не различает, так Романцев не видит и разницы. Счёт говорит сам за себя, кстати ещё хорошо отскочили,могли и 8 - 1 влететь, мне порой казалось что Зенит просто в концовке пожалел Спартак и не стал добивать

00:58