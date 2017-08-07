Олег Романцев: "Зенит" просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что крупный счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5) следствие того, что сине-бело-голубые хорошо воспользовались ошибками красно-белых. Также он отметил, что обеим командам не хватает футболистов, способных вести игру.

– Преимущество "Зенита" полностью соответствует счету?

– Конечно, нет. Хозяева просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил "Спартак". На таком поле важно своевременно поймать любой промах соперника. Кстати, на это были нацелены и москвичи, но "Зенит" действовал очень строго, не давал сделать первый пас и атаковал соперника в момент приема мяча. И в этом, безусловно, превзошел чемпиона.

– Не показалось, что в первые 45 минут на поле было больше скорости, чем мысли? Именно поэтому моментов, созданных благодаря интересным комбинациям, мы практически не увидели?

– По себе знаю, что когда скорость на пределе, игровое мышление отстает. И потом, в составе сегодняшних соперников нет таких умельцев вести игру, какими были Титов и Цымбаларь или Аршавин и Широков. А без таких полузащитников трудно выстраивать осмысленную атаку.

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"