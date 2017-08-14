10:02 | Футбол — РФПЛ

Олег Романцев: "В прошлом сезоне "Спартак" не играл на удержание счета"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения красно-белых от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (1:2) признался, что не ждал игры на удержание счет от подопечных Массимо Карреры. Перед игрой Романцев дал прогноз, что победит тот, кто забьет первым

– Перед дерби вы сказали, что победит тот, кто первым забьет. Осечка, Олег Иванович?

– Но кто мог знать, что поведя в счете, "Спартак" вдруг решит посвятить все оставшееся время игре на удержание? В прошлом сезоне такого не наблюдалось. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тот самый Зануда

Да ладно тут заливать Иваныч.А кто в прошлом сезоне на своём поле против 9 колхозников беспорядочно отбивался и тянул время?

10:36