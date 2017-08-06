Олег Романцев: "В мое время болельщики "Зенита" и "Спартака" были добрее друг к другу"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что в его время открытой неприязни между фанатами красно-белых и "Зенита" было меньше. Он поделился мнением о болельщиках перед очередной встречей команд.
– Перед матчем чемпиона в Санкт-Петербурге ажиотаж зашкаливает. В те времена, когда играли вы, обстановка была такой же?
– Очень похожей. За исключением нынешнего неприкрытого антагонизма между болельщиками. Мне, кажется, в мое время они были добрее друг к другу. Конечно, своих поддерживали на полную катушку, но до оскорблений и драк дело не доходило. Что касается футболистов, то мы все дружили и с зенитовцами, и с киевлянами. Вот недавно ветераны "Спартака" приезжали в Питер на матч памяти Володи Казаченка. Пообщались с бывшими соперниками, вспомнили молодые годы. Хотя тогда на поле бились так, что искры из глаз летели.
– В предматчевом интервью Дзюба вновь назвал спартаковских фанатов "сектантами".
– Ума не приложу, что он имел в виду.
– Как объяснил сам Артем, это относится к той половине болельщиков, которая продолжает вести себя неадекватно: оскорбляет его в соцсетях и заявляет, что "легко разорвут" "Зенит".
– Лично я считаю, что у "Спартака" замечательные, преданные болельщики. И таких – 90 процентов. Остальные десять, к сожалению, относятся к категории отморозков, которые есть у любого клуба. (Александр ЛЬВОВ)
Матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
баламошка
В твоё время, Олег Иванович, болельщиков Зенита просто не существовало)
19:32 6 августа
kot Begemot
Да-да, добрее конечно... 30 августа 1997 года. Высадившись из автобусов на столичном автовокзале у станции метро «Щёлковская», примерно 500-700 болельщиков «Зенита» организованно двинулись по одноимённому шоссе в сторону стадиона «Локомотив», где состоялся матч, закончившийся, к слову, победой красно-белых. Уже на подходе к стадиону колонну питерцев встретило две сотни фанатов «Спартака». Численное меньшинство красно-белые компенсировали наличием «аргументов» — палок, арматуры и другого подручного оружия. Им удалось обратить в бегство большинство болельщиков гостей. Те же, кто принял бой, получили травмы разной степени тяжестей – от ссадин и ушибов до переломов. Остановить побоище удалось лишь прибывшей милиции, которая открыла стрельбу в воздух.
18:27 6 августа