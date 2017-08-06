Олег Романцев: "В мое время болельщики "Зенита" и "Спартака" были добрее друг к другу"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что в его время открытой неприязни между фанатами красно-белых и "Зенита" было меньше. Он поделился мнением о болельщиках перед очередной встречей команд.

– Перед матчем чемпиона в Санкт-Петербурге ажиотаж зашкаливает. В те времена, когда играли вы, обстановка была такой же?

– Очень похожей. За исключением нынешнего неприкрытого антагонизма между болельщиками. Мне, кажется, в мое время они были добрее друг к другу. Конечно, своих поддерживали на полную катушку, но до оскорблений и драк дело не доходило. Что касается футболистов, то мы все дружили и с зенитовцами, и с киевлянами. Вот недавно ветераны "Спартака" приезжали в Питер на матч памяти Володи Казаченка. Пообщались с бывшими соперниками, вспомнили молодые годы. Хотя тогда на поле бились так, что искры из глаз летели.

– В предматчевом интервью Дзюба вновь назвал спартаковских фанатов "сектантами".

– Ума не приложу, что он имел в виду.

– Как объяснил сам Артем, это относится к той половине болельщиков, которая продолжает вести себя неадекватно: оскорбляет его в соцсетях и заявляет, что "легко разорвут" "Зенит".

– Лично я считаю, что у "Спартака" замечательные, преданные болельщики. И таких – 90 процентов. Остальные десять, к сожалению, относятся к категории отморозков, которые есть у любого клуба. (Александр ЛЬВОВ)

Матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полностью интервью Романцева