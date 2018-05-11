Олег Романцев: "В дерби "Спартак" - "Динамо" будет жарко"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что ожидает серьезную борьбу в матче 30-го тура между красно-белыми и "Динамо".

– Что скажете о воскресном дерби, в котором "Динамо" может либо завоевать путевку в Лигу Европы, либо стать одной из двух команд, которым предстоит в стыковых матчах бороться за сохранение прописки в премьер-лиге?

– Но ведь и для "Спартака" это совсем не проходная встреча. Ведь победа гарантирует ему серебро, а значит и путевку в Лигу чемпионов. Значит, будет жарко.

– На кого ставите?

– Извините, но я не из прогнозистов. Пожалуй, сейчас "Спартак" сильнее, да и состав у него мастеровитее, мощнее. "Динамо" с приходом Димы Хохлова и Юры Никифорова, которых я очень уважаю, посвежело, задышало игрой. А здесь еще и турнирная ситуация будет гнать вперед. Словом, народу скучать не придется! (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью Олега Романцева