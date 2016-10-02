Олег Романцев: "У "Спартака" в матче с "Зенитом" отмечу всю команду, созданную Аленичевым"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что в матче девятого тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом" (2:4) ярче всех выглядел автор одного из мячей питерцев Артем Дзюба.
– Кто из футболистов запомнился?
– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.
– В "Спартаке" кого отметите?
– Всю команду. Которую создал Аленичев. (Александр ЛЬВОВ)
babadook2017
романцев - тот еще маразматик, но поражение Спартака спишем на Аленичева, ок. Скорее бы уже от той команды, которую создал этот тренеришка, ничего не осталось.
23:36
merniloskut
Значит на багаже Аленичева этот матч?
23:20
pobedaSpartak
особенно спасибо Аленечеву за кусок дерева по фамилии Ещенко, уровень которого пердив, что показывают его привозы в каждом мало-мальски значимом матче. лучше бы молодых наигрывали.
23:13