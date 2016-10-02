22:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "У "Спартака" в матче с "Зенитом" отмечу всю команду, созданную Аленичевым"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что в матче девятого тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом" (2:4) ярче всех выглядел автор одного из мячей питерцев Артем Дзюба.

– Кто из футболистов запомнился?

– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.

– В "Спартаке" кого отметите?

– Всю команду. Которую создал Аленичев. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева

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КОММЕНТАРИИ (3)
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babadook2017

романцев - тот еще маразматик, но поражение Спартака спишем на Аленичева, ок. Скорее бы уже от той команды, которую создал этот тренеришка, ничего не осталось.

23:36

merniloskut

Значит на багаже Аленичева этот матч?

23:20

pobedaSpartak

особенно спасибо Аленечеву за кусок дерева по фамилии Ещенко, уровень которого пердив, что показывают его привозы в каждом мало-мальски значимом матче. лучше бы молодых наигрывали.

23:13

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