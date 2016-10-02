Олег Романцев: "У "Спартака" в матче с "Зенитом" отмечу всю команду, созданную Аленичевым"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что в матче девятого тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом" (2:4) ярче всех выглядел автор одного из мячей питерцев Артем Дзюба.

– Кто из футболистов запомнился?

– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.

– В "Спартаке" кого отметите?

– Всю команду. Которую создал Аленичев. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева