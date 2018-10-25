Олег Романцев: "Тренер "Спартака" должен общаться с игроками на русском языке"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" выразил мнение, что красно-белых должен тренировать специалист, который станет общаться с игроками на русском языке. Он также надеется, что история с Массимо Каррерой положит конец экспериментам с закордонными тренерами.

- Если вернуться к "Спартаку", то считаю, сейчас не время для скоропалительных решений. До конца первого круга осталось не так много матчей, и за это время нужно определиться, с кем команде идти дальше. А это должен быть тренер, который станет общаться с игроками на русском языке.

Быть может, история с Каррерой и положит конец экспериментам с закордонными тренерами? Помнится, когда итальянец только начинал работать со "Спартаком", его спросили, не хочет ли он встретиться с Романцевым. А тот ответил, что сделает это, только когда я выучу итальянский язык! И это в моей стране?! А потому сейчас, идя навстречу покидающему Россию очередному заморскому гостю, я без грусти говорю: "Ариведерчи, Массимо…"

"Назначение Карреры было ошибкой!" Романцев идет против течения