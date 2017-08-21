Олег Романцев: "Тренер будет виноват всегда и во всем – это неписаный закон"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения своей бывшей команды от "Локомотива"​ в 7-м туре чемпионата России (3:4) отметил, что не удивлен критикой в адрес нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры. Подопечные итальянца в семи турах набрали всего 8 очков и идут на 10-м месте.

- Похоже, из кумира итальянец постепенно превращается в виновника неудач. Недавно его спросили, почему он уволил нескольких сотрудников, с кем команда стала чемпионом. В частности, водителя автобуса. И тренер ответил, что он об этом ничего знал.

– Меня это не удивляет – таковы особенности нашей профессии. Тренер будет виноват всегда и во всем – это неписаный закон. Что касается водителя, то лично я всегда с большим уважением относился к человеку, который возит мою команду, мне никогда не было это безразлично. У нас был прекрасный шофер – Николай Дорошин, Царствие ему небесное. Золотой мужик, его все звали просто Матвеичем.

– Еще из команды ушел доктор Лю.

– Уникальный специалист, которого я брал в "Спартак". Возможно, сейчас настали такие времена, когда уже не все решает тренер. (Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //

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