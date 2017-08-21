Олег Романцев: "Такие игроки, как Фернандеш – украшение чемпионата"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения своей бывшей команды от "Локомотива" в 7-м туре чемпионата России (3:4) отметил, что хавбек красно-зеленых Мануэл Фернандеш является одним из лучших игроков лиги по качеству обращения с мячом. Также он остался доволен игрой Антона и Алексея Миранчуков.

– Лучшим у чемпиона был Промес?

– Однозначно! Голландец не только организовал две голевые комбинации "Спартака", но и сам забил мяч-красавец, чуть было не перечеркнув победу "Локомотива". Вот он своей золотой формы не растерял. И не дай Бог нам потерять такого умельца!

– Лучшим игроком матча "СЭ" назвал Фернандеша. Согласны?

– На все сто. В российской премьер-лиге можно по пальцам одной руки пересчитать футболистов, которые бы на скорости так работали с мячом. А какой великолепный гол дальним ударом он забил Селихову! Такие игроки – украшение чемпионата! Еще очень приятное впечатление оставили братья Миранчуки – быстрые, смекалистые ребята. "Локомотив" не опустил рук, бился за тренера, за победу и был вознагражден.(Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //

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