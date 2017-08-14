Олег Романцев: "Среди российской молодежи Головин, пожалуй, самый заметный"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что считает полузащитника ЦСКА Александра Головина одним из лучших российских игроков на данный момент. Также он отметил игру хавбека в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1).

– Среди российской молодежи он, пожалуй, самый заметный – быстрый, техничный, с ударом, - считает Романцев. - Обычно именно такие матчи и проверяют, кто из футболистов чего стоит. Головин показал, что ему можно доверять в любых ситуациях. Конечно, случались и ошибки – брак в передачах, неоправданные потери. Но то, что Александр сделал для победы ЦСКА, перевешивает все остальное.

– Кого еще отметили бы у армейцев?

– Дзагоева – Алан был особенно хорош в первой половине. Правда, сейчас в связи с тактической перестройкой ему приходится больше заниматься черновой работой и отходить назад. Это отнимает много сил и снижает эффективность при подключениях в атаку. Но Дзагоев заметная фигура в средней линии ЦСКА. И если бы не реакция Селихова в самом начале встречи, хозяева после удара хавбека могли бы повести в счете уже на 11-й минуте. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева