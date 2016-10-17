Олег Романцев: "Сразу обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно"

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в первом тайме матча 10-го тура премьер-лиги было необоснованно. Тем не менее, он подчеркнул: футболист начал встречу чересчур агрессивно.

– Насколько, по-вашему мнению, обосновано удаление защитника Кудряшова перед самым перерывом? – наш разговор начался с ключевого момента матча.

– С первых же минут обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно: жестко шел в стыки, опасно атаковал соперника. И когда Безбородов попросил его покинуть поле, подумал, что это вторая желтая карточка. Но выяснилось, что я ошибся – арбитр сразу зажег красный свет.

– Имел он на то достаточные основания?

– Не думаю. Кудряшов шел в борьбу, играя в мяч, и не видел Зобнина. Быть может, это кому-то не понравится, но больше чем на предупреждение эпизод не тянул.

– По ходу поединка комментаторы сообщили о просьбе спартаковских болельщиков сказать, что сегодня им "вернули долги" за судейство в Питере.

– Это их право. Свое мнение о работе арбитра на "Петровском" уже высказывал. Хотя в мое время в "Спартаке" старался этого не делать – толку-то… (Александр ЛЬВОВ)

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