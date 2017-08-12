Олег Романцев: "Смена вратаря вовсе не означает, что Каррера на Реброве уже поставил крест"

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что нынешний наставник красно-белых Массимо Каррера сменил основного вратаря после поражения от "Зенита" (1:5) не из-за того, что не верит в Сергея Реброва.

– Каррера после встречи с "Зенитом" вместо Реброва выпустил с "Арсеналом" Селихова. Поводом для этого стали пять пропущенных голов?

– Во-первых, это вовсе не означает, что итальянец на Реброве уже поставил крест. Артем отлично провел чемпионский сезон. И то, что он ошибся с "Зенитом", не перечеркивает его вратарский авторитет. Иногда голкиперу требуется пауза, чтобы прийти в себя. И здесь на первый план выходит тренерская интуиция. Вспоминаю, как в свое время Бесков, дав передышку Прохорову, поставил вместо него в ворота Дасаева, который сразу же заиграл и своего места больше не уступал никому.

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