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Олег Романцев: "Прорыв "Ростова" - заслуга всего коллектива"

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Самый титулованный тренер страны, экс-наставник "Спартака" Олег Романцев в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил мнение, что прорыв "Ростова" - заслуга всей команды, а не одного лишь тренера. По словам Романцева, после ухода Курбана Бердыева команда не пришла к упадническим настроениям, а, наоборот, встрепенулась и прибавила в результатах.

– Олег Иванович, как можно объяснить фантастический прорыв "Ростова"? Чья в этом заслуга? Прежде всего Бердыева?

 
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– Раз команда побеждает одного из грандов голландского футбола, это заслуга всех вместе взятых. Тем более что счет в ответном матче – по игре, "Аякс" получил то, чего заслуживал. Неправильно говорить о том, что успех принес один или два человека. Это сделал дружный коллектив. Хорошая общая работа и футболистов, и Бердыева, и руководства клуба…

– И Кириченко, который неожиданно подхватил команду?

– Так Дмитрий же не из ниоткуда появился, он готовился к тренерскому делу. Наверное, не просто так именно его назначили исполняющим обязанности главного тренера. Принято считать, что после смены тренера команда первые несколько матчей пребывает в своего рода экстазе и показывает более высокие результаты. Хотя иногда бывает наоборот – уход тренера приводит к упадническим настроениям, и команда проигрывает. В "Ростове" получился первый вариант – футболисты даже не то чтобы встрепенулись, а прыгнули выше головы. (Дмитрий СИМОНОВ)

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