19:12 | Футбол — РПЛ

Олег Романцев ответил "болельщикам", которые критиковали его за интервью о Каррере

Обсудить
1

Бывший главный тренер "Спартака"  Олег Романцев - о реакции на его интервью по поводу отставки Массимо Карреры.

- Хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся на мой комментарий по поводу ухода Карреры (Романцев ранее заявил, что отставка итальянца – правильное решение. – Прим. "СЭ"). Спасибо "болельщикам". Я их тоже люблю. И спасибо БОЛЕЛЬЩИКАМ за то, что они есть! (Александр Львов)

Новое интервью Олега Романцева – здесь.

 

 

Опрос

Кто должен тренировать московский "Спартак"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/oleg-romancev-da-karpin-znaet-spartak-no-rasstavanie-s-nim-bylo-ne-samym-teplym-1473276/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: "Спартак": Каррера уволен, кто вместо?
Материалы других СМИ
Загрузка...