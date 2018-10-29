Олег Романцев ответил "болельщикам", которые критиковали его за интервью о Каррере

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев - о реакции на его интервью по поводу отставки Массимо Карреры.

- Хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся на мой комментарий по поводу ухода Карреры (Романцев ранее заявил, что отставка итальянца – правильное решение. – Прим. "СЭ"). Спасибо "болельщикам". Я их тоже люблю. И спасибо БОЛЕЛЬЩИКАМ за то, что они есть! (Александр Львов)

Новое интервью Олега Романцева – здесь.