Олег Романцев: "Отправьте Кокорина и Мамаева подметать улицы"

Бывший футболист и тренер "Спартака" Олег Романцев - о деле форварда "Зенита" Александр Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении, - цитирует специалиста ТАСС. - Ну, пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям. В советское время – это 15 суток, не больше, а сейчас – тюрьма. Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать, – снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть.

Напомним, футболисты сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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