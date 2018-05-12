Олег Романцев: "О противостояниях "Спартака" и "Динамо" я еще мальчишкой читал"

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев в интервью "СЭ" рассказал, как перебирался из Красноярска в "Спартак". Также он отметил, какой матч против красно-белых в игроцкие годы запомнился ему больше всего.

– Когда вы из Красноярска приходили в "Спартак", уже знали, что матчи с "Динамо" для красно-белых особенные?

– Конечно, ведь, согласно истории этих клубов, они давние и непримиримые соперники. О чем я еще мальчишкой читал в отчетах об их встречах в любых турнирах. Ну и, конечно, когда сам надел спартаковскую футболку, а затем взял в руки и тренерский свисток, на себе испытал тот особый настрой, который рождают эти поединки.

– Какой из них запомнился защитнику Романцеву?

– Как ни странно, это был четвертьфинал Кубка СССР, в котором мы встречались с динамовцами в Чимкенте.

– Почему там?

– Дело в том, что именно в этом городе "Динамо" проводило свой предсезонный сбор. К тому же, согласно турнирной сетке, оно было хозяином. Вот нам и пришлось лететь в Казахстан. Не помню уж, почему, но добрались мы туда рано утром только в день игры. А поскольку разница во времени составляла четыре часа, то сразу же по прибытии мы отправились в гостиницу спать. Потом нас разбудили на обед, накормили переперченным харчо и повезли на стадион. Словом, подготовка была еще та. Что мы и ощутили уже в первом тайме. Соперник был свежее, маневреннее. Особенно выделялся Валерий Газзаев, который буквально летал по флангам, затерзав меня и партнеров по обороне. Не случайно, что счет открыли динамовцы: точным ударом Латыш пробил Дасаева. А на последней минуте за снос Никонова был назначен пенальти. Но Гонтарь парировал удар Букиевского, а добитый Шавло мяч судья Баскаков отменил, объявив, что время первого тайма вышло. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Романцева