Олег Романцев: "Ни "Зенит", ни "Спартак" не умеют играть от обороны"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что с нетерпением ждет матча красно-белых с "Зенитом". По его словам, игра ответит на многие вопросы о командах.

– Прежде всего, надеюсь, получить информацию, кто из соперников чего стоит, насколько они угадали с новичками. Ведь только матчи такого уровня и накала способны дать ответы на подобные вопросы.

– Стоит ждать открытого футбола или в таких принципиальных спорах противники предпочтут осторожность?

– Не думаю. Ни "Зенит", ни "Спартак" не умеют играть от обороны. Кроме того, трибуны погонят хозяев вперед, а новички будут убиваться, чтобы доказать, что в них не ошиблись. Ну, а гостям надо подтверждать чемпионство.

– Счет рискнете предсказать?

– Никогда этим не занимался. Вот после матча предсказать будущее "Спартака" и "Зенита" попробую. Надеюсь, не спросите, за кого я буду болеть? (Александр ЛЬВОВ)

Матч "Зенит" – "Спартак" состоится 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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