Олег Романцев: "Ни в одном из четырех мячей вины Реброва нет"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что голкипер клуба Артем Ребров достойно сыграл в матче 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4). По словам специалиста, вины голкипера в пропущенных мячах нет.

– В неудаче во встрече с "Уфой" некоторые поспешили обвинить Реброва. И все-таки он вновь занял место в воротах. Не удивило?

– Нисколько. Время от времени голкиперы ошибаются – такова судьба. И если после каждого промаха их менять, то ни к чему хорошему такое точно не приведет. Пусть скептики лучше вспомнят, сколько раз Ребров выручал в других матчах. В моей практике ошибка Филимонова стоила сборной выхода в финальный турнир Еuro. Но до того он же блистательно сыграл в победном матче с чемпионами мира французами. На сей раз ни в одном из четырех пропущенных мячей вины Реброва нет. (Александр ЛЬВОВ)

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