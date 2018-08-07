Олег Романцев: "Не вижу ничего страшного в том, что Еременко играл за ЦСКА"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интревью "СЭ" отметил, что полузащитнику Роману Еременко необходимо дать шанс исправить свою ошибку. Экс-игрок ЦСКА после дисквалификации станет игроком красно-белых.

– Как отнеслись к самому факту дисквалификации Еременко?

– Людям свойственно ошибаться. Хотя в данном случае какая-то недосказанность все-таки присутствовала. Но даже если человек оступился, ему нужно обязательно дать шанс исправить свою ошибку.

– А вот группа болельщиков "Спартака" выступила с заявлением, указав, что против перехода Еременко.

– Это их право. Но думаю, что руководство клуба поступит так, как считает нужным.

– Тем не менее в "Спартак" собирается перейти бывший футболист ЦСКА.

– Не вижу в этом ничего страшного. В "Спартаке" мы прекрасно работали с Александром Тархановым. За нашу команду в разное время выступали вратарь Гончаров, защитник Бушманов, хавбек Широков. И все служили ей верой и правдой. Думаю, что не станет исключением и Еременко. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью Олега Романцева