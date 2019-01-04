Олег Романцев: "Не люблю свой день рождения и не буду его отмечать"

Бывший футболист и тренер "Спартака" Олег Романцев сказал, что не планирует отмечать свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 65 лет.

– Для меня 65 лет – это не столько юбилей, сколько внушительная дата. Всегда когда работал, то третьего числа, накануне праздника, увозил команду на сборы, чтобы не отмечать эту дату. Ребята поздравляли меня в самолете, получался такой своеобразный экспромт. Никогда не любил свои дни рождения, не люблю и сейчас и, скорее всего, не буду отмечать.

– Вас ждет множество поздравлений, начиная от ветеранов "Спартака" и заканчивая действующими футболистами. Ждете каких-нибудь особенных слов?

– Мне всегда приятно, когда звонят мои знакомые ребята, чтобы просто не забывали мои друзья. Повторюсь, мне просто приятно в этот день, что меня не забывают, - цитирует специалиста ТАСС.

В качестве футболиста Олег Романцев вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат и Кубок СССР. Как тренер он стал чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, восемь раз выиграл чемпионат России и трижды - Кубок страны.

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