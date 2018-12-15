Олег Романцев: "Натурализацией мы расписываемся в своем бессилии"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" ответил на блиц. По его словам, он приветствует видеоповторы и является противником натурализации игроков для сборной России.
– Не жалеете, что в ваше время не было видеоповторов?
– Жалею.
– Не расстроены, что в свое время не удалось поработать в чемпионате с формулой осень-весна?
– Напротив, очень этому рад.
– Как относитесь к натурализации футболистов?
– Этим мы расписываемся в своем бессилии. (Александр Львов)
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