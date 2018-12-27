Олег Романцев: "Наступающий 2019-й год Свиньи – год "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев поделился эмоциями об уходящем 2018-м годе на традиционной встрече ветеранов в Академии имени Федора Черенкова, сообщает сайт московского клуба.

– 2018-й получился для "Спартака" тяжелым, и хорошо, что он заканчивается, – отметил самый титулованный тренер в истории клуба Олег Романцев. – Недавние изменения меня обнадеживают. Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени. Но считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Одной семьей. Разумеется, вместе с болельщиками. Лично я планирую посетить все домашние матчи! К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год! – приводит слова Романцева официальный сайт красно-белых.

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