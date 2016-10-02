21:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "Можно найти место в составе "Спартака" и Ананидзе, и Попову"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что тренерский штаб клуба может совместить на поле Ивелина Попова и Джано Ананидзе. Сегодня болгарский хавбек вышел в стартовом составе матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4) и был по ходу встречи заменен на грузинского футболиста.

– Замена Попова на Ананидзе оправданная?

– Я вообще удивлен, почему Джано не вышел с первых минут. Он ведь в этом сезоне в порядке: и забивает, и на партнеров играет. Можно было бы найти и ему место в составе, и Попову. (Александр ЛЬВОВ)

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