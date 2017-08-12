Олег Романцев: "Критика "Спартака" со стороны фанатов? Болельщик проверяется в трудные минуты"

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что болельщикам красно-белых после поражения от "Зенита" (1:5) стоит не критиковать команду, а поддерживать. Также он вспомнил историю из своей карьеры, когда фанаты поддержали игроков после проигрыша.

– Как относитесь к тому, что часть фанатов "Спартака" после провала в Питере обрушила на команду шквал критики?

– Болельщик проверяется в трудные минуты. Помню, мы как-то тоже уступили "Зениту". И по дороге в аэропорт я увидел наших фанов, которые шли по набережной и, размахивая флагами, кричали: "Спартак" – чемпион!". Попросил водителя притормозить и, показав на толпу, сказал игрокам: "Смотрите и запомните – они в вас верят". А на установке перед следующим матчем еще раз напомнил футболистам об этом. И тот чемпионат был наш!

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