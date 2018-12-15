Олег Романцев: "Карпина по-человечески понимаю"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что понимает наставника "Ростова" Валерия Карпина, который получил удаление во время встречи в Самаре.

– Выходит, терпение игрока – важнейшее качество будущего хорошего тренера?

– Я бы сказал, одно из важнейших. Команда всегда чувствует, каков психологический заряд тренера. И это ей передается.

– А тренер имеет право на те эмоции, за которые в Самаре, во время встречи с "Ростовом", удалили Карпина? Или он при любых ситуациях обязан держать себя в руках?

– "Ростов" – бойцовская команда и, возможно, такая реакции Валеры соответствует общему настрою его футболистов. А потому по-человечески я его понимаю. (Александр Львов)

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